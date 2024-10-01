В Тюмени студенты-медики узнали о стоимости товаров в СССР

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Урок русского языка для иностранных студентов "Деньги как история: погружение в эпоху СССР" прошел в Тюменском медицинском университете. Молодежь из Китая, Ирана и Туркменистана узнала, как выглядели магазины в советское время, увидели счеты, авоськи, весы "Тюмень", сообщает вуз.

Занимательный урок организовали преподаватель кафедры "Русский язык как иностранный" Юлиана Черных и старший преподаватель подготовительного отделения для иностранцев Ольга Черных. В ходе занятия они провели деловую игру, где сравнили стоимость товаров периода Советского Союза с современными ценами. Это позволило им лучше понять экономическую ситуацию того периода.

"Студенты разыграли сцену в магазине, где они покупали самовары, посуду и продукты. В процессе возникали конфликтные ситуации в очереди, которые разрешали с помощью "милиционера", что добавляло элемент реализма в игру", - рассказала Ольга Черных.

Ученикам также представили экспозицию "Фрагмент советской квартиры", где представлены пионерский галстук, значки с изображением Ленина, керосиновая лампа и фильмоскоп. Студенты-иностранцы познакомились с коллекцией советских денежных знаков.

Итоги исторического экскурса подвели за ароматным чаем из самовара.