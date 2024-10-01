Каток "Сердце Тюмени" площадью 6 500 "квадратов" откроют в ноябре

| Фото: vk.com/serdcetyumeni | Фото: vk.com/serdcetyumeni

Каток "Сердце Тюмени" по ул. Обдорской, 1 откроют в ноябре. Его площадь составит 6 тыс. 500 кв. м. Это будет самый большой каток в Сибири и на Урале. Около 3 тыс. человек одновременно могут его посетить.

Автор проекта, предприниматель Александр Андросов, рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что идею организовать каток по этому адресу предложил застройщик. Земельный участок передан ему в аренду на пять лет.

"Каток будет в виде сердца, его можно увидеть с самолета, как наримановские теплицы. Сейчас мы уже работаем на объекте, застройщик отсыпает площадку, подводит коммуникации. Всю свою технику, которая у нас когда-то была на "Сити Молле", драмтеатре, в Комсомольском сквере, перевозим сюда. Здесь будут три ледозаливочные и две снегоуборочные машины. У нас большой штат работников. Это будет грандиозный проект, который не раз зайдет в федеральную повестку", - уверен Александр.

При благоприятных погодных условиях новый объект для катания на коньках планируют открыть в техническом режиме 23 ноября. Официальное открытие – 1 декабря. Горки откроют для посещения позже. Длина ската – 90 метров, высота – 10-11 метров. По словам организаторов, вход на горки сделают платным, на тюбингах можно покататься бесплатно.

Для создания снежных фигур авторы ищут партнеров. Это может быть конкурс снеговиков, фотозоны со сказочными героями.

Всего около 3 тыс. горожан и гостей города сможет принять новый ледовый объект Тюмени.

"Совместно с тюменской IT-компанией создаем программное решение для автоматизации прохода на каток, упрощения покупки билета. Это нужно для того, чтобы избежать очередей, толкучки. Хотим сделать онлайн-покупку билетов, и проход будет по QR-коду. Постараемся запустить программу до нового года", - пояснил Александр Андросов.

Посетители смогут согреться горячими напитками, для этого откроют кофе-точку. При этом предприниматель открыт к сотрудничеству с представителями общепита.

На открытии гостей ледовой арены встретит ростовая кукла Серый лис - маскот катка, основанный на легенде: в соседнем лесу водился лис, который и стал символом.

Подробности проекта можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева