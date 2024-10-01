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В Сладковском районе строят газопровод протяженностью 4,3 километра

Общество, 16:26 28 октября 2024

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Строительство газопровода протяженностью 4,3 км идет в д. Катайск Сладковского района Тюменской области. Таким образом газифицируют 59 домовладений, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

49 граждан с правами на льготу расходы на покупку газового оборудования и прокладку газопровода внутри земельного участка смогут возместить за счет региональной соцподдержки в размере 156 тыс. рублей. Подать заявление можно в районном МКУ "Управление ЖКХ", узнать подробности - по тел.: 8-34-555-23-3-07.

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# газификация , газопровод

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