В Сладковском районе строят газопровод протяженностью 4,3 километра
Общество, 16:26 28 октября 2024
| Фото: администрация Сладковского района
Строительство газопровода протяженностью 4,3 км идет в д. Катайск Сладковского района Тюменской области. Таким образом газифицируют 59 домовладений, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
49 граждан с правами на льготу расходы на покупку газового оборудования и прокладку газопровода внутри земельного участка смогут возместить за счет региональной соцподдержки в размере 156 тыс. рублей. Подать заявление можно в районном МКУ "Управление ЖКХ", узнать подробности - по тел.: 8-34-555-23-3-07.