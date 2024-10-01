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В Тюмени 120 школьников изучат строение скелетов в медшколе

Общество, 15:21 29 октября 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

120 школьников участвуют в Открытой медико-фармацевтической школе (ОМФШ) Тюменского медицинского университета. Ее открыли 28 октября. Тема посвящена изучению скелетов позвоночных и беспозвоночных животных, сообщает вуз.

"Программа осенней медико-фармацевтической школы видоизменена. Участники разделены на небольшие подгруппы, благодаря чему удалось увеличить количество практических интенсивов. Изменен преподавательский состав школы: на этой смене с детьми работают выпускники МГУ и выпускники МФТИ, которые занимаются с ними биофизикой, биохимией, моделированием, топографической анатомией, функциональной диагностикой и много чем еще. Примерно половину практических занятий проведут преподаватели, профессора и доценты университета", - рассказал руководитель осенней смены, доцент ТМУ, кандидат педагогических наук Денис Трушников.

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Школьники рассмотрят строение скелета позвоночных и скелетное образование беспозвоночных животных. Не обойдут стороной и скелет человека.

Занятия осенней Открытой медико-фармацевтической школы продлятся до 1 ноября. Школьникам еще предстоит прокачать навыки в биохимии, нейробиологии, познакомиться с основами биотехнологии и биоинженерии.

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