В Тюменской области с бывшей студентки медколледжа взыскали расходы на обучение
Происшествия, 14:48 29 октября 2024
| Фото: media-pravo.info
Иск АО "Фармация" о взыскании расходов на обучение рассмотрел Сорокинский районный суд. Установлено, что договор на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования был заключен между истцом, Ишимским медколледжем и ответчиком в 2022 году.
В мае 2024 года ответчик была отчислена в связи с неисполнением обязанностей по освоению образовательной программы и учебного плана. По условиям соглашения бывшая студентка обязана была в полном объёме возместить АО "Фармация" расходы, связанные с обучением.
Ответчик в суд не явилась и возражений к иску не представила. Суд удовлетворил иск АО "Фармация" и взыскал с ответчика затраты в размере 150 тыс. рублей.