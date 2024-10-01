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В Тюменской области с бывшей студентки медколледжа взыскали расходы на обучение

Происшествия, 14:48 29 октября 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Иск АО "Фармация" о взыскании расходов на обучение рассмотрел Сорокинский районный суд. Установлено, что договор на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования был заключен между истцом, Ишимским медколледжем и ответчиком в 2022 году.

В мае 2024 года ответчик была отчислена в связи с неисполнением обязанностей по освоению образовательной программы и учебного плана. По условиям соглашения бывшая студентка обязана была в полном объёме возместить АО "Фармация" расходы, связанные с обучением.

Ответчик в суд не явилась и возражений к иску не представила. Суд удовлетворил иск АО "Фармация" и взыскал с ответчика затраты в размере 150 тыс. рублей.

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