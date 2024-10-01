380 digital-специалистов зарегистрировались на тюменский карьерный форум "Пчела"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

380 молодых тюменцев из сферы IT и digital зарегистрировались на карьерный форум "Пчела", который пройдет в Тюмени 10 октября. На нем участники смогут пообщаться с представителями компаний, узнать секреты трудоустройства и найти единомышленников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель команды организаторов Александра Ряписова.

"Это уникальная площадка, где собирается активная и талантливая молодежь. Можно сказать, что мы создаем идеальное место для тех, кто стремится к профессиональному росту и самореализации", - добавила она.

Событие создаст своеобразный мост между работодателями и молодыми специалистами. Поэтому для участников проведут ярмарку вакансий и карьерную гостиную. Таким образом, у каждого появится возможность предоставить свое резюме или напрямую пообщаться с компаниями. На форуме будут представлены Gems, Sliader AI, Роснефть, Сургутнефтегазбанк и другие.

Также молодежь ждут образовательные воркшопы, лекции и розыгрыши, за которые можно получить подарки.

Регистрация на форум открыта до 4 ноября в группе "Пчела" во ВКонтакте. Место и время проведения станут известны позже в сообществе организаторов. Возрастное ограничение: 16+

Напомним, что апрельский развивающий форум от AIESEC объединил 150 молодых digital-специалистов из Тюменской области. Тюменские работодатели рассказали, как привлекать молодых специалистов на работу.

Виктория Макарова