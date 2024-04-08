Тюменские работодатели рассказали, как привлечь digital-специалистов на работу

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Один из вариантов преодоления кадрового голода – вдохновение молодых специалистов для того, чтобы они оставались в России, а не уезжали заграницу. Также компаниям необходимо плотно работать с вузами. У студентов должна быть как теоретическая часть, так и практическая, считает бренд-менеджер тюменской компании Gems Елена Ничетайлова. По ее словам, важно взаимодействовать с обучающимися и выпускниками во время стажировок, всячески поддерживать их и направлять.

"Кадровый голод, мне кажется, есть у всех в той или иной степени, потому что не всегда совпадают ожидание и реальность в силу разных обстоятельств. В настоящий момент у нас в Тюмени открыто пять вакансий. Это беспрецедентно. Требуются и инженеры-аналитики для внедрения систем и DevOps-инженера. Причем, если на последнюю должность к нам откликнутся молодые ребята, то мы готовы брать даже без опыта, потому что очень тяжело найти человека", - отметила в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" бренд-менеджер.

Генеральный директор IT-компании "Слайдер презентации" Григорий Попов добавил, что отличным способом поиска людей в команду, а также коммуникации со студентами является участие работодателей в специализированных форумах, таких как карьерная мастерская "Пчела". Он рассказал, что на таких событиях участнику выдается кейс, который он решает. Позже представленные варианты обсуждаются с соискателем и, если все отлично, человек приглашается на стажировку с дальнейшим трудоустройством.

"Еще один плюс таких мероприятий заключается в том, что сюда приходят инициативные ребята. Они готовы продвигаться и продвигать идеи. Для нас, как для компании, это важный момент. Как пример, у нас на форуме перед ребятами выступали два наших сотрудника, пришедшие к нам с прошлой "Пчелы". Они тогда победили, мы их взяли в команду и вот уже они рассказывают всем, как у нас устроен процесс", - пояснил Григорий Попов.

Напомним, карьерный форум "Пчела" объединил 150 молодых digital-специалистов из Тюменской области. Для них организовали сессии и обсуждения по программированию, искусственному интеллекту, поддержанию инфопродуктов и подогреву аудитории, мастер-класс по созданию презентации и другое.

Виктория Макарова