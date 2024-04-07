150 молодых digital-специалистов участвуют в тюменском форуме "Пчела"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 человек с юга Тюменской области и ХМАО-Югры участвуют в карьерном форуме "Пчела" для IT и digital-специалистов, который проходит в Конторе пароходства 7 апреля. Для них организовали образовательные и карьерные сессии, ярмарку вакансий и многое другое.

"Всего у нас было более 300 заявок. Каждый зарегистрировавшийся должен был пройти анкетирование и прислать резюме. По итогу мы отобрали молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, у которой уже есть опыт в работе или, например, это фрилансеры, планирующие приобрести новые навыки и развиваться в дальнейшем", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" agenda manager карьерного форума "Пчела" Александра Ряписова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятие играет роль моста между работодателями и молодыми специалистами. Поэтому для участников провели ярмарку вакансий, где у каждого появилась возможность предоставить свое резюме или напрямую пообщаться с компаниями. Также агентства создали для IT- и digital-специалистов практические кейсы. Лучших наградят по завершению события.

"Мы представили два задания. Web-разработчики делали слайд, где вставляется круг, и его можно менять. Десктоп-разработчику надо было создать файл, устанавливающийся на программу, и внутри PowerPoint устанавливается кнопка. Задания ребятам выдали в пятницу, а дедлайн сделали в субботу, поэтому мы уже ознакомились с итоговыми вариантами. Ребята определенно справились, есть студенты с которыми мы планируем работать в дальнейшем. Сегодня, кстати, от нас выступали перед ребятами два сотрудника, пришедшие к нам с прошлого форума", — поделился генеральный директор компании "Слайдер презентации" Григорий Попов.

На событии для участников организовали сессии и обсуждения по программированию, искусственному интеллекту, поддержанию инфопродуктов и подогреву аудитории, мастер-класс по созданию презентации. Также была прожарка кейсов, их решение и многое другое.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Некоторые пришли сюда, чтобы найти единомышленников для развития и реализации совместных инициатив, как это сделал Савелий Аникеев и Степан Аветисян. Ребята представляют сферу IT.

"Да, хотел найти новых друзей, но больше встретил старых знакомых, которых давно не видел. Вообще здесь много услышал полезных советов о том, как составить резюме, как верно его подать. Мне это полезно, потому что я сейчас в поисках работы. И еще на Tedx нам сказали хорошую мотивационную речь, что важно делать ошибки, так как они всегда есть на пути к успеху", — добавил Степан Аветисян.

Итоги форума, где победителей, которые выполнили кейсы, наградят дипломами и презентами, начнут подводить в 17 часов 30 минут. Ближе к 19 часам стартует развлекательная часть.

Виктория Макарова