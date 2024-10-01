Лифты и освещение установят в новых наземных переходах на Московском тракте

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Лифтами и системами освещения оснастят новые наземные переходы на Московском тракте. В составе пешеходных переходов также запланировали автобусные остановки и тротуары, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Сейчас специалисты заливают фундамент лифтовой шахты правого павильона. Армированный каркас уже готов, забиты сваи под устройство лестничного пролёта. В ближайшее время начнётся возведение опор для пролёта надземника. Длина пролета составит 45 м.

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Добавим, на площадке идёт подготовка к выносу из зоны строительства коммуникаций и началу строительства путепровода по ул. С. Джанбровского через Московский тракт.