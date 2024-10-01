26 человек погибли в пьяных ДТП на дорогах Тюменской области с начала года

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Число пострадавших в дорожных авариях, происходящих по вине пьяных водителей, увеличилось в Тюменской области. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 29 октября.

По его словам, в 174 таких дорожно-транспортных происшествиях с начала 2024 года уже погибли 26 человек, 218 получили травмы. В 2023 году за аналогичный период отмечено 159 ДТП, в них погибли 19 человек, ранены 213.

"Надзорная и профилактическая работа будет продолжаться. Это рейдовые мероприятия, массовые и сплошные проверки, точечная и адресная отработка группами нарядов в предпраздничные дни, в выходные, в местах отдыха и скопления людей, - добавил Андрей Миллер. – А также продолжим максимально освещать результаты этой работы через средства массовой информации для создания в обществе нетерпимости к случаям пьяного вождения".

Напомним, что всего в Тюменской области в 2024 году произошло более 2 тыс. 300 ДТП. В них погибли 143 человека, более 3 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

Николай Ступников