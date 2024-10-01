Международный клуб дружбы открылся в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Международный клуб дружбы открылся в Тюменской области 29 октября. Это сообщество лидеров среди российских и иностранных студентов, предпринимателей и других заинтересованных лиц, которые будут реализовывать международные проекты.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала лидер Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова.

"В каждом регионе России открыли международный клуб дружбы, который так или иначе будет сотрудничать с определенной страной. У нас на ближайшие три года подшефная территория ― Китайская Народная Республика. И сейчас наша первая задача — выстроить коммуникацию с КНР. Сегодня у нас представитель Китая в гостях. В дальнейшем будем реализовывать проекты по пяти основным трекам нашего клуба", — отметила она.

Среди них — медиа, предпринимательство, гражданская активность, региональная специфика и сообщество. В ближайших планах — встречи, мастер-классы, лекции, языковые клубы, совместная генерация проектов на 2025 год, подготовка к международным событиям по этим направлениям. Они будут проходить в мультицентрах "Контора пароходства" и "Моя территория", молодежном театральном центре "Космос", студенческом центре Тюменской области и на других общественных площадках.

Заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Роман Мамонтов напомнил, что в марте в центре "Сириус" прошел Всемирный фестиваль молодежи. На событии было решено, что в каждом регионе будет создан свой международный клуб дружбы. Они стали продолжением программы "Культурное шефство" ВФМ-2024 в соответствие с поручением Владимира Путина.

"Очень символично, что сегодня правительственная делегация из Тюменской области как раз находится в Китае. Они открывают большую образовательную выставку, в том числе заключают договоры, чтобы в Тюмени было еще больше студентов из Китая. Как показывает практика, все проекты, которые реализуют сами студенты по своей инициативе и с душой, всегда имеют большое будущее. Желаю клубу развиваться и масштабироваться", — отметила член совета по вопросам международного молодежного сотрудничества при правительстве Тюменской области, начальник управления международного сотрудничества ТИУ Оксана Скрауч.

По словам Гюнель Бахышовой, уже более ста человек заинтересованы в том, чтобы пройти отбор в клуб и начать реализовывать проекты. Его участниками могут стать люди в возрасте от 14 до 40 лет.

Вера Корушнова