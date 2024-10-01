Научным и конструкторским бюро снизили налог на прибыль
Новое значение коэффициента, благодаря которому уменьшается база для расчета налога на прибыль для НИОКР, подписало правительство РФ. Речь идет о расходах при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщили в кабмине.
"Они отнесены к прочим расходам. Ранее увеличивающий их коэффициент был равен 1,5, теперь он будет равен 2. Таким образом, налоговые платежи организаций и предприятий снизятся, что позволит им выделять больше средств на проведение исследований. Перечень исследований и разработок, на которые распространяется эта льгота, утверждает правительство", - уточнили эксперты.
На сегодня туда входит несколько сот видов работ по 10 направлениям, в том числе: индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, малотоннажная и среднетоннажная химия.