Научным и конструкторским бюро снизили налог на прибыль

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое значение коэффициента, благодаря которому уменьшается база для расчета налога на прибыль для НИОКР, подписало правительство РФ. Речь идет о расходах при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщили в кабмине.

"Они отнесены к прочим расходам. Ранее увеличивающий их коэффициент был равен 1,5, теперь он будет равен 2. Таким образом, налоговые платежи организаций и предприятий снизятся, что позволит им выделять больше средств на проведение исследований. Перечень исследований и разработок, на которые распространяется эта льгота, утверждает правительство", - уточнили эксперты.

На сегодня туда входит несколько сот видов работ по 10 направлениям, в том числе: индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, малотоннажная и среднетоннажная химия.