Совместный российско-китайский нефтехимический проект планируют реализовать в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместный российско-китайский проект по разработке процессов переработки газа могут запустить на базе Школы естественных наук Тюменского государственного университета (ШЕН). Ученые из Китая предложили свои услуги в моделировании, натурные эксперименты проведут нефтехимики в лаборатории ШЕН. С обеих сторон предусмотрено участие четырех научных работников.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор Школы естественных наук Тюменского государственного университета Андрей Елышев.

По его словам, представители обеих стран подали заявку на участие в конкурсе по поддержке российско-китайских научных коллективов, которые ежегодно проводит Российский научный фонд.

Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с китайской стороны независимо друг от друга. Рассчитывать на финансирование коллектив сможет, если получит положительную оценку экспертов обеих стран.

"Как итог мы должны выдать результат, который можно применить и в Китае, и в России", - подчеркнул директор ШЕН.

Андрей Елышев пояснил, что для реализации проекта есть все условия. Центр по исследованию и разработкам в области химической технологии катализа ТюмГУ – самый укомплектованный в Уральском федеральном округе. Есть такое оборудование, которого в России всего две единицы: в Тюмени и Санкт-Петербурге.

За пять лет развития центра собран коллектив ученых из 50 человек, привлечено 500 млн рублей из бюджета через участие в грантах разных уровней, внебюджетных – около 100 млн рублей.

За это время выигран один мегагрант, два госзадания, пять грантов от Российского научного фонда. Это позволило привлечь к работе, в том числе, ученых из-за рубежа. С прошлого года университет сотрудничает с приглашенным ученым, лауреатом Национальной премии Мексики, профессором Хорхе Анчейта.

На проходящей в эти дни в Тюмени Международной научной конференции "Динамические процессы в каталитических структурах" Хорхе Анчейта отметил уровень приборной базы Тюменского госуниверситета и сказал, что у него в Мексике нет таких возможностей, которые имеют тюменские коллеги.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"По некоторым процессам и работам мы единственные в Уральском федеральном округе, а также входим в тройку научно-прикладных центров России, которые могут выполнить тот или иной запрос", - подчеркнул Андрей Елышев.

Он рассказал, что при поддержке мегагранта в августе 2024 года в США и Британии вышла книга, написанная в соавторстве с мексиканским ученым, про деятельность тюменского научного центра. А также статья в журнале о совместном исследовании, которое внесло вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

По словам Андрея Елышева, на стадии ожидания находятся две заявки на госзадание и пять – на гранты Российского научного фонда.

"Каждый год стараемся писать, участвовать, потому что это, во-первых, инструмент по привлечению молодежи, а во-вторых, инструмент для наращивания материальной базы нашей лаборатории. Что очень важно, ведь центр работает с индустрией, где постоянно происходит обновление приборной базы. По сути, внутри университета мы уже функционируем как маленькая компания", - пояснил он.

Директор ШЕН отметил, что наука на сегодняшний день не может обойтись без грантовой поддержки, потому что для проведения любого исследования нужны большие инвестиции на оборудование и специалистов.

Коллектив школы не только многонациональный, а еще и интернациональный. Есть ученые из Сирии, Таджикистана, идут переговоры о расширении команды кадрами из Йемена и Саудовской Аравии. Гендерное соотношение в научном сообществе один к одному.

Напомним, в Тюмени завершается Международная научная конференция "Динамические процессы в каталитических структурах", которая проходила с 28 октября по 1 ноября. Ее участниками стали более 100 ученых из 11 регионов России и шести стран: Мексики, Китая, Великобритании, Сирии, Казахстана, Азербайджана. Ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере химической технологии выступили на мероприятии с пленарными и ключевыми лекциями.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина