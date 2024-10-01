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Водители Porsche и Mercedes 95 раз нарушили ПДД в Тюмени

Происшествия, 15:10 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

95 нарушений ПДД допустили водители Porsche и Mercedes-Benz в Тюмени. Сотрудники региональной Госавтоинспекции обнаружили и задержали их с помощью системы "Паутина".

Как сообщает пресс-служба ведомства, хозяева автомобилей задолжали штрафы на 115 тыс. рублей. А с учетом исполнительских сборов судебных приставов - намного больше.

34-летний владелец Porsche на месте задержания оплатил 126 тыс. рублей за 51 нарушение. Водителя привлекли к административной ответственности и за незаконную тонировку.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За рулем Mercedes-Benz находилась тюменка. Она рассказала, что купила машину совсем недавно и не знала, что из-за долгов предыдущего владельца на автомобиль установлены ограничения на регистрационные действия. Собственнице иномарки пришлось уплатить чужие долги в размере более 100 тыс. рублей.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ПДД , штрафы

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