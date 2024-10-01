Делегация Тюменской области посетила четыре китайские компании
Четыре ключевые китайские компании в сфере нефтедобычи, проектирования и разработки месторождений посетила делегация Тюменской области. Поездка проходила в рамках визита тюменцев в провинцию Шаньдун.
"Специализация у предприятий может быть разной, но в одинаковой мере интересной для наших компаний. Это целая цепочка продукции, состоящая из бурового оборудования, специальных транспортных средств, приборостроения, нефтесервисных услуг, химической продукции, погружных электронасосных систем и гидравлических насосных систем", - написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
По его словам, внутри международных групп предприятия взаимодействуют друг с другом и вместе выходят на новый уровень. Эта же идея лежит и в основе тюменского нефтегазового кластера. Внутри одной структуры путь от соперничества к сотрудничеству позволяет стать всем участникам процесса конкурентоспособнее и приведёт к успеху.