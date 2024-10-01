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Делегация Тюменской области посетила четыре китайские компании

Экономика, 13:23 31 октября 2024

тг-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: тг-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Четыре ключевые китайские компании в сфере нефтедобычи, проектирования и разработки месторождений посетила делегация Тюменской области. Поездка проходила в рамках визита тюменцев в провинцию Шаньдун.

"Специализация у предприятий может быть разной, но в одинаковой мере интересной для наших компаний. Это целая цепочка продукции, состоящая из бурового оборудования, специальных транспортных средств, приборостроения, нефтесервисных услуг, химической продукции, погружных электронасосных систем и гидравлических насосных систем", - написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, внутри международных групп предприятия взаимодействуют друг с другом и вместе выходят на новый уровень. Эта же идея лежит и в основе тюменского нефтегазового кластера. Внутри одной структуры путь от соперничества к сотрудничеству позволяет стать всем участникам процесса конкурентоспособнее и приведёт к успеху.

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# Андрей Пантелеев , Китай , нефтяные компании

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