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Профилактическую работу с водителями и пешеходами ведут на неосвещенных участках дорог в Тюменской области

Общество, 18:54 31 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Профилактическая работа с водителями и пешеходами проводится на неосвещенных участках дорог Тюмень – Салаирка – гр. Свердловской области и Тюмень – Боровский – Богандинский в темное время суток.

На этих дорогах на минувшей неделе сбивали насмерть пешеходов, которые шли по проезжей части или переходили ее, не имея световозвращающих элементов.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, командиры полка ДПС объясняют пешеходам, почему в темное время суток особенно опасно ходить по загородным дорогам и как световозвращатели помогают спасти пешеходу жизнь.

Водителей предупреждают о возможном появлении пешеходов на темных дорогах.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

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