Железнодорожный круиз "В Сибирь" завоевал Гран-при премии "Маршрут года"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Железнодорожный круиз "В Сибирь" завоевал Гран-при ХI Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подведение итогов события состоялось в рамках IV Международного форума по этнотуризму в Уфе.

Впервые железнодорожный круиз "В Сибирь" отправился из столицы России в марте 2022 года и объединил сразу несколько городов, включая Тюмень и Тобольск.

С первым русским городом Сибири Тюменью туристы знакомились на обзорной экскурсии, купались в термальных источниках, посещали "Сибирский карнавал" в Ялуторовске, Музей Григория Распутина в Покровском, а также знаковые места Тобольска.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

За три года Тюменскую область круиз "В Сибирь" посетил девять раз. Следующий поезд с туристами прибудет в январе 2025 года.