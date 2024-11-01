2 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в МФСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнется день открытых дверей Института физической культуры ТюмГУ. 12+

В Тюмени в 11 часов в ДК "Поиск" (ул. Пушкина, 10) начнется праздничная программа, приуроченная ко Дню народного единства. 0+

В Тюмени в 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется фестиваль народного творчества "Россия – это мы". 0+

В Тюмени в 12 часов на базе Тюменской детской железной дороги (Тюменский район, 19 км Ялуторовского тракта, ул. Трактовая, 87) начнется "Первый Кубок по футгольфу Тюменской региональной организации ОГО ВФСО "ДИНАМО". 12+

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Ямской" (ул. Ямская, 118) начнется акция "Моя большая страна". 0+

В Тюмени в 14 часов в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической начнется открытие парка Константина Лагунова. 0+

В Тюмени в 16 часов в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется тематическая игровая программа "Орфей — удивительный мир" в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств". 0+

В Тюмени в 18 часов в СК "Партиком" (ул. Воронинские горки, 101, к2) начнется любительский турнир по боулингу. 6+

Интересное в этот день:

1721 - Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.

1849 - в Севастополе открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого

-"Башня Ветров" - сохранилась до наших дней.

1927 - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

1937 - на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды.

1946 - сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта повредило сотни зданий в Ташкенте и других городах.

1947 - попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м).

1967 - в Ленинграде открылся новый Ланской мост через Чёрную речку.

2008 - 23-летний Льюис Хэмилтон впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1".