Экологический рейтинг спортивных команд составят в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экологический рейтинг спортивных команд составят в Тюменской области. Стартовало состязание 1 ноября, а продлится оно до 31 мая 2025 года, сообщает Тюменское экологическое объединение.

За первенство в списке эколидеров будут соревноваться сильнейшие спортивные команды региона: футбольный клуб "Тюмень", хоккейный клуб "Рубин", волейбольный клуб "Тюмень" и футзальный клуб "Тюмень".

Задача команд и их болельщиков: организовать раздельный сбор отходов – дома, на работе, во время матчей - и сдать как можно больше бутылок от напитков в один из тюменских экодомов. Поучаствовать и помочь своей команде победить может каждый желающий. Для этого, сдавая ПЭТ-бутылки в "Гудвин", "Центральный", "Сити Молл" или "Кристалл", нужно просто назвать администратору название клуба.

Победитель будет определён на основе подсчёта общей массы накопленных ПЭТ-бутылок и удостоится звания "Экоклуб". Завершится акция экоматчем и вручением подарков болельщикам от компании СИБУР.