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В Тюменской области создали диссертационный совет по отраслевой экономике

Общество, 12:34 02 ноября 2024

vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

Диссертационный совет по научной специальности "Региональная и отраслевая экономика" впервые создали на базе Тюменского индустриального университета. Его задача - осуществлять аттестацию соискателей ученой степени кандидата и доктора наук, способствуя повышению качества научных исследований в области экономики, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Его открытие – это признание наличия в университете сильной научной школы и обеспечение завершенности полного цикла подготовки научных кадров. Для нас это, в первую очередь, возможность сохранения преемственности научных взглядов, повышения остепененности и омоложения кадрового состава не только нашего вуза, но и других российских университетов. Кроме того, диссертационный совет традиционно является площадкой для сохранения и развития профессиональных контактов, организации научных дискуссий, создания исследовательских коллабораций", – прокомментировала председатель совета, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента в отраслях ТЭК ТИУ Вера Пленкина.­­

Создание совета дает возможность молодым ученым и исследователям защищать свои диссертации на базе университета. Открытие совета привлекло соискателей ученых степеней не только из других вузов и городов, но еще и из предприятий реального сектора экономики.

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