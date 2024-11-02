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Братья-разбойники с пневматикой и кирпичом напали на тюменца

Происшествия, 12:46 02 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Братьев, подозреваемых в разбойном нападении, задержали в Тюмени сотрудники полиции. Как сообщает региональное УМВД, потерпевший получил удар кирпичом по голове и лишился нескольких зубов.

Полицейские выяснили, что братья 1989 и 1991 годов рождения решили похитить у своего знакомого деньги и ночью напали на него на ул. Судоремонтной.

Пригрозив жертве пневматическим пистолетом, они пытались отнять сумку с документами. Когда потерпевший дал отпор, то один из налётчиков несколько раз ударил его кирпичом по голове и выбил несколько зубов.

Подельникам удалось завладеть сумкой и скрыться. Похищенные денежные средства злоумышленники потратили на личные нужды и алкоголь. Возбуждено уголовное дело, братья заключены под стражу.

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# уголовное дело

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