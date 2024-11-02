Курьера телефонных мошенников задержали в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Курьера, помогавшего мошенникам обмануть 73-летнюю тюменку на 150 тыс. рублей, задержали сотрудники полиции. Как сообщает УМВД России по Тюменской области, до этого ранее судимый житель Ульяновска уже похитил по 100 тыс. рублей у двух пожилых жительниц посёлков Боровский и Винзили.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что выступал в роли курьера. Он забирал деньги у потерпевших и переводил их через терминалы на различные счета, оставляя себе 10 процентов от суммы похищенного.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция – пять лет лишения свободы.