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Около четырех тысяч тюменцев поучаствовали в проектах-победителях конкурса "Моя идея"

Общество, 17:37 02 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около четырех тысяч человек стали участниками проектов-победителей конкурса "Моя идея". В 2024 году из 29 инициатив уже воплощено в жизнь 13, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

В результате реализации этих проектов для жителей региона прошли различные фестивали, мастер-классы, выездные программы, профилактические беседы, лекции, квест-экскурсии, а также добровольческие акции. Среди них фестиваль семей "Движение. Дружба. Двор", "ЭкоСвет для СВОих", где изготавливали окопные свечи, "Безопасный водоем" и другие.

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# молодежь , Моя идея

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