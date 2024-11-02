Около четырех тысяч тюменцев поучаствовали в проектах-победителях конкурса "Моя идея"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около четырех тысяч человек стали участниками проектов-победителей конкурса "Моя идея". В 2024 году из 29 инициатив уже воплощено в жизнь 13, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

В результате реализации этих проектов для жителей региона прошли различные фестивали, мастер-классы, выездные программы, профилактические беседы, лекции, квест-экскурсии, а также добровольческие акции. Среди них фестиваль семей "Движение. Дружба. Двор", "ЭкоСвет для СВОих", где изготавливали окопные свечи, "Безопасный водоем" и другие.