Юные спортсмены с ОВЗ из семи регионов сыграют в настольный теннис в Тюмени

| Фото: Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Всероссийские соревнования по спорту слепых в дисциплине "Настольный теннис" стартовали в Тюмени 2 ноября. В течение двух дней свое мастерство покажут 25 юных спортсменов от 13 до 17 лет из семи регионов страны. Это представители Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областей, Удмуртской Республики, Алтайского края и ДНР.

Соревнования проходят в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" (9 км Салаирского тракта, 8, стр.3). Тюменскую область представляют пять спортсменов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Все участники играют на равных условиях – надевают защитные очки и не видят ничего, ориентируясь в игре только на звук. Поэтому в зале должна быть полнейшая тишина. Это игра называется "Шоудаун", – отметил заместитель председателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков.