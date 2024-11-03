Тюменская команда участвует в форуме "Сообщество" в Москве

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области принимает участие в форуме "Сообщество" в Москве.

Программа форума насыщенная, отметила проректор по воспитательной работе Тюменского госуниверситета, член Комиссии Общественной палаты России по развитию высшего образования и науки Ольга Загвязинская.

Тюменская делегация работала на таких площадках, как "Международный опыт общественного контроля", где представители разных стран делились опытом в этом направлении, а также "Год семьи", сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Встречи были посвящены в основном помощи и оказанию юридических, медицинских и педагогических услуг участникам СВО.

Команда региона заслушала выступления представителя ВЦИОМ Елены Михайловой, директора Департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда России Тараса Васько, представителей общественных организаций и научного сообщества.

"Год назад перед Днем народного единства на этом же форуме у нас состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он определил основные векторы направления нашей деятельности. Поэтому мы слушали итоговый доклад о том, что сделала палата, куда она движется, насколько важно сегодня быть подушкой безопасности для граждан, чтобы они могли прийти к нам, поделиться своими мыслями, проблемами", - рассказала Ольга Загвязинская.

На форуме художник-концептуалист Евгений Тюриков представил спилс-карту России. Пять комплектов таких карт в октябре текущего года автор подарил тюменскому вузу.