27-летний водитель погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 364 км автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск в Уватском районе утром 4 ноября. Здесь столкнулись "Тойота Камри" и большегруз.

По предварительным данным, 63-летний водитель фуры, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу "Тойоте", которая двигалась по главной трассе. В итоге 27-летний водитель иномарки погиб. Им оказался житель пос. Туртас.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.