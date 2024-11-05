Невролог объяснила тюменцам, в каких случаях дрожь в руках должна насторожить

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тремор рук может возникать не только при сильном волнении. Иногда он становится признаком серьезных заболеваний, предупреждает врач-невролог клинического госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени Анна Кокорина.

Среди таких недугов - тиреотоксикоз, недостаточность функции печени или почек, гиперпаратиреоз, отравления. Также дрожание рук может быть побочным эффектом от приема некоторых лекарств.

"Если дрожание постоянно повторяется и заметно как самому пациенту, так и окружающим, необходимо обращаться к врачу. Желательно, чтобы это был невролог, поскольку тремор относится к симптомам неврологического характера. Однако, если причина в соматическом заболевании, таком как тиреотоксикоз, подходящим специалистом может быть терапевт, - уточнила Анна Кокорина.

Для врача имеет значение положение руки, в котором особенно дрожат пальцы. Так, при спинальной мышечной атрофии 3 и 4 типов трясутся руки при удержании определенной позы или во время движений.

Однако важно помнить, что тремор, являющийся признаком заболевания, редко существует в виде единственного симптома, пишет Мегатюмень.