  • 5 ноября 20245.11.2024вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Невролог объяснила тюменцам, в каких случаях дрожь в руках должна насторожить

Общество, 19:43 04 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тремор рук может возникать не только при сильном волнении. Иногда он становится признаком серьезных заболеваний, предупреждает врач-невролог клинического госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени Анна Кокорина.

Среди таких недугов - тиреотоксикоз, недостаточность функции печени или почек, гиперпаратиреоз, отравления. Также дрожание рук может быть побочным эффектом от приема некоторых лекарств.

"Если дрожание постоянно повторяется и заметно как самому пациенту, так и окружающим, необходимо обращаться к врачу. Желательно, чтобы это был невролог, поскольку тремор относится к симптомам неврологического характера. Однако, если причина в соматическом заболевании, таком как тиреотоксикоз, подходящим специалистом может быть терапевт, - уточнила Анна Кокорина.

Для врача имеет значение положение руки, в котором особенно дрожат пальцы. Так, при спинальной мышечной атрофии 3 и 4 типов трясутся руки при удержании определенной позы или во время движений.

Однако важно помнить, что тремор, являющийся признаком заболевания, редко существует в виде единственного симптома, пишет Мегатюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:34 04.11.2024Мастер-классы и световое шоу порадовали гостей Менделеевки в "Ночь искусств"
19:43 04.11.2024Невролог объяснила тюменцам, в каких случаях дрожь в руках должна насторожить
18:53 04.11.2024На время непогоды на дорогах Тюменской области временно ограничат скорость
17:49 04.11.2024Национальные коллективы поздравили тюменцев с Днем народного единства