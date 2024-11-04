Ветер и снег обещают синоптики в Тюменской области 5 ноября
Общество, 15:16 04 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Об ухудшении погоды 5 ноября предупреждают жителей Тюменской области.
По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона, днем будет облачно с прояснениями. Ночью в северных районах ожидается снег, в южных - без существенных осадков.
Сохранится юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами - с порывами до 18 метров секунду.