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Ветер и снег обещают синоптики в Тюменской области 5 ноября

Общество, 15:16 04 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погоды 5 ноября предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона, днем будет облачно с прояснениями. Ночью в северных районах ожидается снег, в южных - без существенных осадков.

Сохранится юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами - с порывами до 18 метров секунду.

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