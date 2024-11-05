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В Тюмени благоустроили территорию у памятника Федюнинскому

Общество, 16:16 05 ноября 2024

Управы Калининского округа города Тюмени | Фото: Управы Калининского округа города Тюмени

Благоустройство территории, прилегающей к памятнику Герою Советского Союза Ивану Федюнинскому, завершилось в Калининском округе Тюмени.

Теперь тюменцы и гости города могут воспользоваться новой вместительной парковкой и удобным тротуаром. Благоустройство выполнено без привлечения бюджетных средств в рамках договора безвозмездного выполнения работ.

Управы Калининского округа города Тюмени | Фото: Управы Калининского округа города Тюмени

Иван Федюнинский прошёл боевой путь от солдата до генерала армии и сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии.

В критический период обороны Ленинграда Иван Федюнинский принял командование 54-й, затем 2-й ударной армиями. Жители освобожденных многих городов в знак благодарности присвоили Федюнинскому звание почётного гражданина.

Управы Калининского округа города Тюмени | Фото: Управы Калининского округа города Тюмени

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# благоустройство , Иван Федюнинский

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