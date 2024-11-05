Внедорожник от тюменцев помогает спасать раненных бойцов в зоне СВО

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Внедорожник, который передали военные тюменцам, помогает спасать раненых бойцов в зоне СВО. Бронированный автомобиль "Нива" применяют для эвакуации, рассказал санинструктор.

Он отметил, что за год с помощью этого транспорта было спасено большое количество бойцов. Машина приобретена при содействии главы региона Александра Моора.

Жители Тюменской области также приобрели систему РЭБ, которая сейчас установлена на автомобиль. Оборудование позволяет эвакуировать бойцов, не остерегаясь дронов.

"Благодаря вам мы идём к завершению СВО. Победа будет за нами!" — отметил санинструктор.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области