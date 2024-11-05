  • 5 ноября 20245.11.2024вторник
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Внедорожник от тюменцев помогает спасать раненных бойцов в зоне СВО

Общество, 11:41 05 ноября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Внедорожник, который передали военные тюменцам, помогает спасать раненых бойцов в зоне СВО. Бронированный автомобиль "Нива" применяют для эвакуации, рассказал санинструктор.

Он отметил, что за год с помощью этого транспорта было спасено большое количество бойцов. Машина приобретена при содействии главы региона Александра Моора.

Жители Тюменской области также приобрели систему РЭБ, которая сейчас установлена на автомобиль. Оборудование позволяет эвакуировать бойцов, не остерегаясь дронов.

"Благодаря вам мы идём к завершению СВО. Победа будет за нами!" — отметил санинструктор.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 05.11.2024В России сокращать сроки обучения в школе не планируют
11:52 05.11.2024800 тюменских студентов приняли участие в тренингах по предпринимательским навыкам
11:41 05.11.2024Внедорожник от тюменцев помогает спасать раненных бойцов в зоне СВО
11:30 05.11.2024Медики скорой помогли 1 тыс. 169 тюменцам в выходные дни