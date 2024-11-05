По ту сторону Тюменского театра кукол побывали горожане в "Ночь искусств"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 гостей побывали в Тюменском театре кукол на экскурсии "Люди театра и его закулисье". Ее провел директор театра Роман Явныч, он показал те уголки, куда обычно зрителей не пускают. Тюменцы посетили закулисье, цеха световой, звуковой, бутафорский, костюмерные, склады хранения кукол и декораций.

Началась экскурсия в фойе у дуба со златой цепью и котом ученым. Оказывается, роль дуба играет сосна, привезенная из Талицы в 70-х годах XX века.

Посетителям рассказали о том, что в декабре 2025 года театру исполнится 80 лет, он был основан в декабре 1945 года, сразу после Великой Отечественной войны.

"Наши мудрые предки понимали, что ребятишкам необходимо вернуть детство, они нуждаются в сказке. Группа энтузиастов по инициативе актрисы областного драматического театра поставила детский спектакль, который имел успех. Поэтому было принято решение создать в областном центре театр кукол", - пояснил Роман Явныч.

Здание театра в том месте и в том виде, в котором знают его тюменцы, на ул. Кирова, 36, достроили в 1972 г., а в 1973 г. состоялось его торжественное открытие. В 2002 г. здание реконструировали и довели до современных стандартов.

Экскурсия продолжилась в зрительном зале. Гости увидели новые кресла, число которых увеличилось с 393 до 409 летом текущего года. Они расположены в шахматном порядке для удобства просмотра. Кроме того, они могут находиться в двух положениях: классическом – для взрослых и повыше – для детей.

Затем группа поднялась в звукоцех, ключевым инструментом которого является пульт. Аппаратура без перебоя работала в течение восьми лет. Но, по словам Романа Явныча, абсолютно мистическим образом в пятницу 13, на прошлогодней премьере "Мастер и Маргарита" пульт завис. Команда сработала профессионально, спектакль не прервался. Кстати, один из звукорежиссеров служит в театре уже 37 лет.

Прогулка по закулисью продолжилась переходом в светоцех. "Световое оформление – то самое неосязаемое, что воздействует на нас с вами вместе с музыкой, актерской игрой и другими составляющими постановки. Каждый спектакль имеет свою световую партитуру, задача художника по свету – усилить воздействие на зрителя", - подчеркнул руководитель театра кукол. Для этого используется более 100 осветительных приборов.

Пройдя актерским коридором, посетители оказались у гримерок. На сегодняшний день на работающих в театре 23 артистов приходится восемь гримерок, каждая из которых вмещает от двух до четырех человек. Раньше их было две – мужская и женская.

Затем экскурсантов попросили надеть бахилы, чтобы пройти в святая святых театра – на его сцену. Для "Ночи искусств" там были выставлены куклы, которые без опытных рук кукловодов смотрелись достаточно сиротливо.

Главной составляющей сцены театра кукол является яма. Центральная часть сцены раздвигается на уровне черных порталов и выставляется так называемая "грядка". Артисты, находясь на полу ямы, поднимают кукол на уровень ширмы. Зрители смотрят спектакль и видят кукол чуть выше уровня глаз.

Кстати, артистов-кукольников приравнивают к артистам балета, для выхода на пенсию им требуется отработать 25 лет. Ведь куклы бывают очень тяжелыми, к примеру, в спектакле "Песнь леса" задействованы плечевые куклы весом 5 кг. Всего в театре работает около 70 человек, из них, как говорилось выше, 23 артиста.

Роман Явныч отметил, что коллектив театра – это слаженный механизм, без любого из членов команды спектакль может не получиться.

Важным звеном являются монтировщики сцены, которых в театральном мире называют "монтами". В свое время в этой должности довелось поработать и нынешнему директору тюменской "куколки".

Следующим пунктом экскурсии стали швейный и бутафорский цеха. Именно там рождаются сами куклы и костюмы для них. Кстати, для нашумевшей мистической постановки по роману Михаила Булгакова было изготовлено 100 костюмов и 50 масок. Кукол и маски изготавливают индивидуально под каждого актера.

Посетили гости и хранилище кукол, в одном из которых находятся куклы, вышедшие на заслуженный отдых.

Есть в театре кукол и своя легенда: считается, что в нем живет призрак актрисы Нины Вальтонс. Один из актеров отдыхал в гримерке и проснулся от прикосновения к лицу. Решил, что так актриса, которая отдала городской сцене больше 30 лет, благословила его на служение Тюменскому театру кукол.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершилась экскурсия общим фото на фоне часов-терема, которые были изготовлены местными краснодеревщиками в прошлом столетии. Они ровесники дуба со златой цепью. Часы за это время ни разу не ремонтировали, фигурки двигаются не все, но решено оставить все как есть, чтобы не сломать их уникальный механизм.

Добавим, 5 ноября в Москве начались гастроли Тюменского театра кукол с постановкой "Мастер и Маргарита".

Инна Кондрашкина