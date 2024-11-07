Дни Эрмитажа пройдут впервые в Тюмени с 12 по 17 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни Эрмитажа пройдут впервые в Тюмени с 12 по 17 ноября. Проект познакомит жителей и гостей города с памятниками мировой культуры из уникальной коллекции музея, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Насыщенную программу мероприятий подготовили в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Научные сотрудники Эрмитажа проведут для посетителей лекции, показы фильмов и познакомят с изданиями музея.

Центральным событием станет открытие выставки, которая посвящена сохранению памяти об Отечественной войне 1812 года. Экспозиция будет работать в Тюмени до 12 февраля следующего года.

Также специалисты из Санкт-Петербурга проведут для тюменских музейных сотрудников мастер-классы и лекции о новых приемах ведения экскурсий и работы с молодой аудиторией.