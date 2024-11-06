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Infiniti с 38 неоплаченными штрафами попал в "Паутину"

Происшествия, 15:02 06 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

38 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на 38 тыс. рублей рублей накопил водитель автомобиля Infiniti в Тюмени. Задержать тюменца помогла система "Паутина".

Однако сотрудникам Госавтоинспекции водитель пояснил, что машина принадлежит его 30-летнему племяннику, его нарушения и зафиксировали камеры на дорогах.

Среди нарушений - восемь выездов за стоп-линию на красный сигнал светофора, восемь поездок по полосе для общественного транспорта, а также 22 факта превышения скорости.

Водитель оплатил судебным приставам все штрафы за племянника, а также заплатил исполнительский сбор в размере 38 тыс. рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

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