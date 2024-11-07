Тюменцам рассказали, как распознать вербовщика террористической организации

Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму

Специалисты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) подготовили памятку, где описали признаки вербовщика в террористы. Встретить вербовщиков можно как в интернете, так и на улице. Специалисты советуют внимательно присмотреться к новым знакомым.

Дружелюбный незнакомец постарается занять пустующую нишу в жизни человека - я хочу тебе помочь.... Он находит подход к любому типу личности. Такой человек, пусть даже малознакомый, будет готов прийти на помощь в любое время суток и решить все ваши проблемы. Но это лишь уловка.

Особо интересны вербовщикам люди с материальными проблемами, инфантильные, внушаемые, не изжившие юношеский максимализм, а также одинокие молодые люди. Девушкам вербовщик представляется "принцем на белом коне" и предлагает счастливое замужество и семейную жизнь.

Стоит отметить, что вербовщики в террористические организации проходят специальное обучение. "Обработка" может длиться очень долго, опытные "психологи" начнут давить только после установки прочной эмоциональной связи.

Вербовщик старается представить социум и ближайшее окружение враждебными глупыми, деградирующими людьми. Он постарается заменить вам семью и друзей, стать "мудрым наставником" для молодежи. Ловцы душ часто ведут разговоры о религии: "Годы уходят, а ты до сих пор ничего дельного не сделал". Давят на комплексы и страхи, внушают человеку собственную никчемность. А затем предлагают относительно простой выход — вступить в ряды террористической организации.

Вербовщики внушают принадлежность к особому обществу, предлагают особую атрибутику. Чаще всего предлагают держать свою "особенность" в тайне. Постепенно заставляют отказаться от собственной личности, а пользу тайного общества. Еще одна уловка профессиональных "психологов" - изменение смысла общих понятий, предоставление готовых образцов и смыслов. Когда человек уже полностью доверяет вербовщику, он начинает постепенно искажать привычные ценности в пользу своего движения. Вербовщики призывают к чувству вины, долга и мести. Например за то, что в обществе нет справедливости.

Террористы играют на эмоциях — либо соглашаются с человеком, либо резко осуждают.

Сейчас вербовщики чаще "работают" в интернете. Страницы в соцсетях — готовая анкета на любого человека. "Ловцы душ" внимательно изучают страницу пользователя, а затем давят на больное, либо обещают "золотые горы". Специалисты советуют избегать случайных знакомств и контролировать общение своих детей.

На любой стадии вербовки человека можно спасти. Если вы понимаете, что вас или ваших знакомых вербуют, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.