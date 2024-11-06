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В Ялуторовском районе создали две спортивно-игровые площадки

Общество, 20:26 06 ноября 2024

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Две спортивно-игровые площадки создали в селах Зиново и Хохлово Ялуторовского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Средства муниципалитет получил, поскольку Ялуторовский район занял первое место в рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области по итогам 2023 года.

Торжественное открытие площадки в Хохлово состоялось 5 ноября. "Пусть новые площадки радуют не только детей и их родителей, но и представителей старшего поколения, которые также могут заниматься на спортивных тренажерах", – сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

На площадках размещены разноуровневые турники для воркаута, специальные скамейки для выполнения упражнений на пресс, три уличных тренажера на разные группы мышц. На детской площадке – качели, карусели и горки.

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В церемонии открытия в Зиново, которую ввели в конце октября, принял участие директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

"Ялуторовский район лидирует по уровню обеспеченности населения спортивными объектами, который составляет 91%. Средний показатель по всей Тюменской области равен 63%", – сказал он.

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# Евгений Хромин , спортивные площадки , Ялуторовский район

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