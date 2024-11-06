  • 6 ноября 20246.11.2024среда
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер северный

Колонну разделения пропан-пропиленовой фракции доставили на "ЗапСибНефтехим" в Тобольске

Общество, 18:26 06 ноября 2024

скриншот видео СИБУРа | Фото: скриншот видео СИБУРа

102-метровую колонну разделения пропан-пропиленовой фракции доставили на "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, сообщает информационный центр правительства региона.

Путь протяженностью 22,5 километров от промышленного порта "ЗапСибНефтехима" и до строительной площадки завода ДГП-2 проходил по муниципальной и федеральной автодорогам. Для обеспечения безопасной транспортировки крупнейшего груза были задействованы логисты СИБУРа, администрация города Тобольска, дорожные службы, полиция и энергетики.

В колонне длиной 102 метра (как 34-этажный жилой дом) и весом 1 тыс. 204 тонны сосредоточены основные мощности нового проекта производства полипропилена – одного из самых востребованных полимеров в мире.

Впервые за все годы доставки крупнотоннажного груза на "ЗапСибНефтехим", самая огромная колонна проехала по путепроводу над железной дорогой.

Всего за навигацию 2024 года по Оби и Иртышу из Сабетты в Тобольск проследовали 22 барже-буксирных состава. Перевезено более 180 единиц крупногабаритного оборудования общим весом более 13 тыс. тонн.

В сентябре 2024 года губернатор Тюменской области Александр Моор посетил строящийся комплекс ДГП-2. Глава региона отметил, что новый объект позволит стране войти в мировой топ-5 по производству полипропилена.

Видео из Telegram-канала СИБУРа

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗапСибНефтехим , СИБУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:26 06.11.2024В Ялуторовском районе создали две спортивно-игровые площадки
20:14 06.11.2024Обновленную Березовую рощу открыли в Ишиме
20:08 06.11.2024Тюменский театр кукол показывает спектакль "Мастер и Маргарита" в Москве
19:57 06.11.2024Владимир Якушев включен в набсовет фонда "Защитники Отечества"