Колонну разделения пропан-пропиленовой фракции доставили на "ЗапСибНефтехим" в Тобольске

| Фото: скриншот видео СИБУРа | Фото: скриншот видео СИБУРа

102-метровую колонну разделения пропан-пропиленовой фракции доставили на "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, сообщает информационный центр правительства региона.

Путь протяженностью 22,5 километров от промышленного порта "ЗапСибНефтехима" и до строительной площадки завода ДГП-2 проходил по муниципальной и федеральной автодорогам. Для обеспечения безопасной транспортировки крупнейшего груза были задействованы логисты СИБУРа, администрация города Тобольска, дорожные службы, полиция и энергетики.

В колонне длиной 102 метра (как 34-этажный жилой дом) и весом 1 тыс. 204 тонны сосредоточены основные мощности нового проекта производства полипропилена – одного из самых востребованных полимеров в мире.

Впервые за все годы доставки крупнотоннажного груза на "ЗапСибНефтехим", самая огромная колонна проехала по путепроводу над железной дорогой.

Всего за навигацию 2024 года по Оби и Иртышу из Сабетты в Тобольск проследовали 22 барже-буксирных состава. Перевезено более 180 единиц крупногабаритного оборудования общим весом более 13 тыс. тонн.

В сентябре 2024 года губернатор Тюменской области Александр Моор посетил строящийся комплекс ДГП-2. Глава региона отметил, что новый объект позволит стране войти в мировой топ-5 по производству полипропилена.

Видео из Telegram-канала СИБУРа