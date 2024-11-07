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В Тюмени откроют центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы

Общество, 13:53 07 ноября 2024

Волонтеры Победы / Тюменская область ВКонтакте | Фото: Волонтеры Победы / Тюменская область ВКонтакте

Региональный центр подготовки волонтёрского корпуса 80-летия Победы откроют в Тюмени 11 ноября. Он расположится на площадке Дворца творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

Центр станет единой площадкой для обучения добровольцев, подготовки к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года, проведения событий в формате Дней единых действий. Волонтеры будут изучать исторический минимум, истории ветеранов, на практике учиться организации и проведению мероприятий.

"На протяжении всего 2025 года добровольцы, прошедшие обучение на базе центра, будут сопровождать основные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Нашим добровольцам предстоит организация волонтёрского сопровождения шествия "Бессмертный полк", международных акций "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад Памяти", организация мероприятий к памятным датам и Дням воинской славы", – пояснила руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Терёхина.

Чтобы присоединиться к числу добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, необходимо перейти на сайт волонтёрыпобеды.рф и нажать на кнопку "присоединиться".

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