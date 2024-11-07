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В тюменской гимназии открыли мурал с портретом маршала Георгия Жукова

Общество, 14:15 07 ноября 2024

Торжественная линейка, посвящённая открытию мурала с портретом выдающегося полководца, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов "Победа" маршалу Георгию Жукову, состоялась в тюменской гимназии №83.

Это событие — очередной этап совместного проекта "Единой России" и Минпросвещения "Лица Героев", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия". Памятный знак, по словам депутата Тюменской гордумы Дмитрия Антипова будет напоминать о великом подвиге русского народа и о героях, вошедших в историю России.

Как отметил первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", Андрей Артюхов, проект "Лица Героев" направлен на формирование у учащихся школ уважительного отношения к истории Отечества.

"Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ветераны труда сделали многое для будущего своей страны. Ребятам необходимо учиться на их героическом примере, - сказал Артюхов. - Далее в рамках проекта планируется разместить портреты наших героев на фасадах и стенах всех учебных заведений Тюменской области".

Напомним, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков — в первом ряду прославленных героев многовековой истории нашей Отчизны. Его имя неразрывно связано с Великой Отечественной войной, разгромом гитлеровской Германии, Победой.

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# Андрей Артюхов , Георгий Жуков , образование

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