Тюменские почтальоны готовятся к сезону ноябрьских распродаж

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Высокий сезон ноябрьских распродаж стартовал на "Почте России". Предстоящие день холостяка, чёрная пятница, подготовка к новогодним праздникам заметно увеличивают объём почтовых посылок – по сравнению с летними месяцами объём посылок увеличится на 30 %. По прогнозам специалистов, в ноябре и декабре сотрудники Почты в Тюменской области доставят около 2,5 млн отправлений. В преддверии масштабных интернет-распродаж Почта России напоминает о том, как быстро и удобно получить заказы и отправить посылку.

В Тюменской области растёт число клиентов Почты России, которые получают и отправляют письма и посылки по QR-коду, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области. "Треть всех посылок и заказных писем тюменцы уже получают и отправляют таким способом, что сокращает время обслуживания до 30 секунд. Ранее на оформление отправлений у сотрудников Почты уходило в среднем около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента",- отмечено в сообщении.

Трек-номер позволит клиенту отследить весь путь прохождения посылки и быстро узнать, когда она поступит в почтовое отделение. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения.

Жители Тюменской области активно используют электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Любой клиент Почты России может перейти на электронные извещения бесплатно. Благодаря этому сервису тюменцы раньше узнают о поступлении отправлений и быстрее забирают их из отделений. Электронное извещение будет отправлено в течение часа с момента регистрации посылки в отделении.

Тюменцы могут получить посылку не только в почтовом отделении, но и в почтомате. Почтомат — это терминал с ячейками разных размеров для приёма и выдачи малогабаритных отправлений. В Тюмени работают более 70 терминалов.

Жители региона могут воспользоваться услугой доставки почтовых отправлений на дом. Почтальон принесёт посылку по адресу, указанному на ней. Клиент может заказать доставку посылки весом до 31,5 кг.

Каждую вторую посылку тюменцы оформляют и оплачивают с помощью цифровых сервисов. Для того чтобы самостоятельно оформить посылку к отправке, клиенту необходимо на сайте или в мобильном приложении Почты России заполнить адресный бланк и получить трек-номер отправления.

В семи отделениях Почты в регионе появились зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке.

В преддверии онлайн-распродаж, которые стартуют традиционно с 11 ноября, Почта России напоминает правила безопасного интернет-шопинга. Перед оформлением заказа необходимо убедиться в надёжности интернет-магазина, особенно при совершении крупной покупки.

Необходимо также обратить внимание на наличие услуги "Лёгкий возврат" для покупателя. Она позволяет бесплатно и быстро вернуть товар в любом почтовом отделении. Этот дополнительный сервис предлагают проверенные интернет-площадки. Они самостоятельно информируют клиентов о возможности возврата каждого конкретного товара и допустимом сроке приёма отправлений к обратной отправке.