Цифровые решения Тюменской области включили в библиотеку лучших практик стран БРИКС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровые решения Тюменской области включили в библиотеку лучших практик стран БРИКС. Библиотека сформирована по итогам конкурса "BRICS Solutions Awards", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По итогам конкурса сформирован пул лучших практик, в числе которых вошли уникальные цифровые решения Тюменской области: диспетчерское управление транспортными службами по содержанию автомобильных дорог Тюменской области; личный кабинет охотника на портале услуг Тюменской области; навигатор дополнительного образования Тюменской области; Телемед-72; виртуальный консультант 72.

"Впервые цифровые решения Тюменской области отмечены на международном уровне. Обмен лучшими практиками придаст ощутимый толчок технологическому развитию стран участников БРИКС. Мы гордимся тем, что Тюменская область внесла свой вклад в укрепление сотрудничества России с нашими иностранными партнерами", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.