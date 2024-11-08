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В больнице в Исетском утепляют подвал и меняют инженерные сети

Экономика, 12:25 08 ноября 2024

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Масштабная реконструкция главного корпуса Областной больницы №13 в Исетском продолжается в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Ремонт первого и второго этажа завершен, сейчас идут работы в подвале здания. Специалисты меняют трубы и другие коммуникации, утепляют помещение. При этом используют современные материалы и технологии - это позволит зданию быть более устойчивым к износу.

"Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, не только проводится капитальный ремонт больницы, но и регулярно обновляется оборудование. Это позволяет нам не снижать темпы при проведении массовых обследований жителей во время диспансеризации и профосмотров", — отметил главный врач Областной больницы №13 Сергей Викторович Катаргин.

Капитальный ремонт подвального помещения также включает в себя улучшение систем вентиляции и отопления, что сделает пребывание пациентов и работу медицинского персонала в больнице более комфортными и безопасными, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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# больницы , Исетское , нацпроект «Здравоохранение»

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