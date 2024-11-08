  • 8 ноября 20248.11.2024пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Соболь, осетр и медведь встречают гостей на въезде в Уватский район

Общество, 17:20 08 ноября 2024

Администрация Уватского района | Фото: Администрация Уватского района

Въездную стелу на границе Уватского района модернизировали к 100-летию муниципалитета. Гостей теперь встречают стилизованные изображения соболя, осетра и медведя на фоне тайги - они отражают идею бренда Уватского района: жизнь в тандеме с природой, её величие и значимость для территории.

Также в декоре использованы орнаменты на основе местного народного творчества хантов, что подчеркивает уникальность и неповторимый колорит, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Реставрация стелы началась этим летом. Рабочие обновили основание композиции, заменили буквы, изображение герба района, приветственное табло, смонтировали декоративное панно и подсветку, которая делает стелу более заметной в темное время суток.

Администрация Уватского района | Фото: Администрация Уватского района

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# стела , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 08.11.2024В Тюмени поэтапно заменяют старые деревья
18:45 08.11.2024Тюменка Анастасия Попова в числе победителей конкурса "Флагманы образования"
18:38 08.11.2024Оленину, тартар из муксуна и другие сибирские угощения представили на первом медиабранче в Тюмени
18:21 08.11.2024Память выдающегося земляка увековечили в Ишимском районе