Соболь, осетр и медведь встречают гостей на въезде в Уватский район

| Фото: Администрация Уватского района | Фото: Администрация Уватского района

Въездную стелу на границе Уватского района модернизировали к 100-летию муниципалитета. Гостей теперь встречают стилизованные изображения соболя, осетра и медведя на фоне тайги - они отражают идею бренда Уватского района: жизнь в тандеме с природой, её величие и значимость для территории.

Также в декоре использованы орнаменты на основе местного народного творчества хантов, что подчеркивает уникальность и неповторимый колорит, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Реставрация стелы началась этим летом. Рабочие обновили основание композиции, заменили буквы, изображение герба района, приветственное табло, смонтировали декоративное панно и подсветку, которая делает стелу более заметной в темное время суток.