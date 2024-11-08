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20 машин убирают снег с улиц Ишима в дневную смену

Общество, 17:53 08 ноября 2024

Пресс-служба администрации Ишима | Фото: Пресс-служба администрации Ишима

Коммунальные службы, задействованные на уборке снега, трудятся в Ишиме круглосуточно.

Днем чистоту города обеспечивают три грейдера, семь погрузчиков и 10 самосвалов. 15 сотрудников подрядных организаций очищают подъезды к остановочным комплексам, бордюры и тротуары.

В ночную смену задействовано 12 единиц техники. Это позволяет оперативно ликвидировать последствия ночных снегопадов, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

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# Ишим , уборка снега

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