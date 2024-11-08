119 тысяч жителей УФО проверили свою финансовую грамотность во Всероссийском онлайн-зачете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

119 тысяч уральцев приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Успешно справились с заданиями в личном зачете 65 % участников из УФО. Лучшие результаты показали жители Югры, Свердловской области и Ямала, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

В 2024 году взрослые участники в личном зачете могли выбрать несколько актуальных тем. Самыми популярными были "Коплю на финансовую цель", "Прокачиваю финансовую грамотность" и "Избегаю ловушек". Наибольшие затруднения участники испытывали в темах, связанных с пенсией и открытием собственного дела.

Традиционно зачет можно было пройти всей семьей. В УФО в нем приняло участие более двух тысяч команд. Самыми финансово грамотными оказались ямальские, югорские и свердловские семьи.

Все участники по итогам онлайн-зачета получили персональные рекомендации, а в качестве подтверждения своей финансовой грамотности — именной сертификат.

"В 2024 году Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности прошел в седьмой раз. Мы используем его результаты при планировании работы по финансовому просвещению. Анализ ответов на вопросы и трудностей, с которыми столкнулись участники, показывает нам, на продвижении каких тем необходимо сконцентрировать усилия в разных регионах", – рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.