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50 партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Нижнетавдинского района

Общество, 11:38 10 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 партию гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, собрали в Нижнетавдинском районе. Вещи собирают на складе в Нижней Тавде, а оттуда поступают в Тюмень для последующей отправки на фронт.

"Люди сегодня объединяются от мала до велика и оказывают посильную помощь. Кто чем может. Например, вот, у жителя деревни Крысово Николая Семенова есть внук девяти лет. Он в школе учится, но приезжает и помогает здесь работать. Мы его уже и награждали, и отмечали, все время поддерживаем, потому что мальчишка, мы знаем, точно станет офицером, будущим защитником Отечества", – сказал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", в каждом из 17 сельских поселений есть 2-3 пункта сбора гуманитарной помощи. В сборе активно участвуют сельские администрации, думы, ветеранское движение.

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# гуманитарная помощь , СВО

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