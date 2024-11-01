50 партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Нижнетавдинского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 партию гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, собрали в Нижнетавдинском районе. Вещи собирают на складе в Нижней Тавде, а оттуда поступают в Тюмень для последующей отправки на фронт.

"Люди сегодня объединяются от мала до велика и оказывают посильную помощь. Кто чем может. Например, вот, у жителя деревни Крысово Николая Семенова есть внук девяти лет. Он в школе учится, но приезжает и помогает здесь работать. Мы его уже и награждали, и отмечали, все время поддерживаем, потому что мальчишка, мы знаем, точно станет офицером, будущим защитником Отечества", – сказал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", в каждом из 17 сельских поселений есть 2-3 пункта сбора гуманитарной помощи. В сборе активно участвуют сельские администрации, думы, ветеранское движение.