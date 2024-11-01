Мюзикл с Мэрилин Монро покажут в Тюмени
Общество, 18:48 10 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменцев приглашают на просмотр бесплатного мюзикла с Мэрилин Монро "Джентльмены предпочитают блондинок", который пройдет в "Конторе пароходства" 18 ноября. Необходимо зарегистрироваться.
В фильме также играют обладатель премии "Оскар" Чарльз Коберн и обладательница приза Берлинского кинофестиваля Джейн Рассел. Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" и автор телеграм-канала "Насмотрелась" Юлия Киселева, сообщает "Мегатюмень".