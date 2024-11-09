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Тюменские агрономы рассказали о пользе янтарной кислоты для растений

Общество, 13:47 09 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О пользе янтарной кислоты для садовых и комнатных растений рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

По словам специалистов, янтарная кислота укрепляет растения, помогает им лучше расти и приживаться, увеличивает объемы урожая. Кроме того, растения лучше усваивают подкормку. Кислота способствует цветению и росту растений, а также укрепит корневую систему.

"Полейте раствором янтарной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров воды. Подкормку производить не чаща одного раза в месяц. Если почва итак кислая, янтарную кислоту применять не стоит. Чтобы повысить всхожесть семян овощных культур, можно замочить их в растворе янтарной кислоты на сутки (1 грамм на 10 литров воды). Такой способ во многих случаях позволяет реанимировать даже старые семена. А если планируете посадить рассаду, то перед пересадкой в открытый грунт можно пролить разведенной кислотой для лучшего укоренения", - отмечают эксперты.

Приобрести янтарную кислоту можно в любом цветочном магазине или на маркетплейсах, а также в аптеке. Данный препарат легко растворяется в воде комнатной температуры, пишет tmn.aif.ru.

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