Тюменка выиграла грант на форуме "ШУМ" для медиаспециалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 тюменцев стали участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ" платформы Росмолодежь.События. Они работали на четырех образовательных площадках для медиаспециалистов, а также участвовали в конкурсе грантов, пишет Мегатюмень.

Тюменка Виктория Войтович, участница образовательной программы форума "ШУМ.Блогинг и производство", стала победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты". На выигранные 380 тысяч рублей она реализует свой проект "Интеллектуальные решения: студенты и бизнес в действии". Он направлен на развитие и продвижение технологий искусственного интеллекта. К своему проекту девушка планирует привлечь студентов и предпринимателей, которые стремятся получить практические навыки работы с современными технологиями.

Отметим, всего участие в форуме приняли 1200 молодых медиаспециалистов из 87 регионов России. Они обсудили актуальные темы профессионального развития, разработали эффективные стратегии коммуникации и нашли нестандартные решения маркетинговых концепций. Кроме того, молодые люди реализовали медиапроекты, приняли участие в командном конкурсе по решению реальных кейсов заказчиков и нашли наставников, которые помогли им в этом процессе. В итоге 64 лучших решения вошли в программу постсопровождения.