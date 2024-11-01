В Тюменской области к выходным потеплеет до плюс 3

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 11 градусов мороза прогнозируют синоптики в Тюменской области в предстоящую рабочую неделю. По данным центра Фобос, вплоть до 14 ноября регион окажется во власти арктических воздушных масс, поэтому будет холоднее. Но уже с пятницы под влиянием теплого атмосферного фронта дневная температура воздуха начнет повышаться и в выходные составит 3 градуса выше ноля.

В Тюмени днем 11 ноября ожидается ясная погода, днем от 5 до 7 градусов мороза, ночью – минус 7. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный, умеренный.

12 ноября в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура днем составит минус 4, ночью – минус 10 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

13 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, ночью и днем от 9 до 11 градусов мороза. Ветер слабый западного направления.

14 ноября - переменная облачность, возможен небольшой снег, туман. Днем потеплеет до минус 1, ночью ожидается минус 2 градуса. Ветер западный, умеренный.

15 ноября днем температура повысится до плюс 2, ночью опустится до ноля градусов. Небо будет пасмурным, ветер ожидается юго-западный, 5 метров в секунду.

В выходные дни, 16 и 17 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от ноля до плюс 1 градуса, в ночные часы до минус 1. Синоптики также прогнозируют сильный западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Любовь Голышева