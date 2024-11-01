Молодые семьи участников СВО смогут получить выплату на покупку жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. В государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем внесены соответствующие изменения, сообщается на сайте правительства РФ.

Теперь у молодых участников СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

"Мы и дальше будем принимать необходимые решения, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой, защищает будущее нашей Родины, – подчеркнул Михаил Мишустин. - Это один из ключевых приоритетов нашей работы. Президент подчёркивал, что нужно оказывать постоянную и всестороннюю помощь нашим доблестным защитникам".