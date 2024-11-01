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Молодые семьи участников СВО смогут получить выплату на покупку жилья

Общество, 15:21 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. В государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем внесены соответствующие изменения, сообщается на сайте правительства РФ.

Теперь у молодых участников СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

"Мы и дальше будем принимать необходимые решения, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой, защищает будущее нашей Родины, – подчеркнул Михаил Мишустин. - Это один из ключевых приоритетов нашей работы. Президент подчёркивал, что нужно оказывать постоянную и всестороннюю помощь нашим доблестным защитникам".

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# жилье , Михаил Мишустин , СВО

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